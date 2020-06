The Voice 2020 : quels candidats sont en demi-finale ? 

The Voice est l'un des rendez-vous incontournables de TF1. Depuis plusieurs années il ravit les téléspectateurs le samedi soir. Mais à cause de la crise sanitaire du coronavirus, le programme a dû être suspendu pendant de longues semaines. En effet, la chaîne a été en mesure de diffuser les émissions enregistrées au préalable à savoir les battles et les KO. Les épisodes de la demi-finale et finale étant habituellement en direct, n'ont pas pu être diffusés à temps. Avec la levée du confinement, coachs, candidats et équipe technique ont pu retrouver le chemin des plateaux. L'émission de ce soir ne sera pas en direct, mais enregistrée, ce mardi, dans les mêmes conditions.

il n'en restera plus que quatre !

Ils ne sont actuellement plus que douze à espérer décrocher le titre tant convoité de plus belle voix. Dans l'équipe d'Amel Bent, il reste Toni, Térence James ainsi que Tom Rochet. Marc Lavoine peut compter sur Antoine Delie, Antony Trice et Ifé. Pascal Obispo, qui ne voulait pas devenir coach, encouragera Baby J, Abi et Vérushka. Lara Fabian, pour sa première année en tant que coach espère emmener l'un de ses talents en finale et parmi eux il y a Cheyenne Janas, Gustine et Maria Cuche.

Petite nouveauté cette édition et pas des moindres, le public aura son mot à dire dès ce samedi soir et pourra choisir un seul talent pour la grande finale. Mais pour l'ultime et dernier vote, le public, et uniquement lui, qui pourra voter pour élire le grand gagnant de The Voice 2020.

Par J.F.