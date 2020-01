The Voice 2020 : qu’est-ce qui change avec la saison 9 ?

Nouvelle décennie, nouvelles règles ! Pour 2020, "The Voice" fait peau neuve. Le premier grand changement et de taille, c’est le jury entièrement renouvelé. Exit Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. Ce sont maintenant Pascal Obispo (un ancien coach), Lara Fabian, Amel Bent (dans le jury de "The Voice Kids") et Marc Lavoine qui prennent place dans les fameux fauteuils rouges. Quatre figures du paysage musical français qui promettent d’offrir de jolis moments de joies, de rires et de partages.

Autre changement : fini la règle du vol de talent. TF1 a choisi de redonner une dimension plus familiale à l’émission en supprimant cette règle. Une fois dans leur équipe, les candidats ne pourront plus bouger. Toutefois, le bouton "block" qui permet aux coaches d’en empêcher un autre de recruter un talent reste en place. Les disputes et les palabres ne vont donc pas s’arrêter du côté du jury. À noter que l’épreuve des KO revient à une version simplifiée, mais pour l’instant aucun détail n’a été donné.

Les phases finales modifiées

Grande nouveauté pour cette saison 9 de "The Voice" : les phases finales. Fini le déroulement de l’épreuve en studio. C’est devant un large public de près de 4000 personnes que les candidats s’affronteront au cours de battles. Une organisation qui rappelle celle de la "Nouvelle Star". Les dernières épreuves se déroulant au Pavillon Baltard. À noter que le lieu où se dérouleraient les phases finales n’a pas encore été dévoilé.

Enfin, les derniers candidats seront tous confrontés au vote des téléspectateurs. Lors de la dernière phase, les équipes ne compteront plus. Ce qui indique que "certains coaches pourront ne pas avoir de finaliste lors de la finale" comme l’explique Benjamin Rabier de Télé-Loisirs. Avec tous ces changements, de nombreuses surprises sont donc à prévoir.

Par Ambre L