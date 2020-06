The Voice 2020 : qui sont les finalistes ?

En janvier dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "The Voice". Une neuvième saison pour laquelle la production a fait appel à de nouvelles personnalités pour composer le jury. Ainsi, Pascal Obispo, Marc Lavoine, Lara Fabian et Amel Bent (déjà présente sur la version kids) ont démarré la compétition avec les incontournables auditions à l'aveugle. Puis l'aventure a continué avec les battles et les K.O. Chaque coach a composé son équipe de talents. Mais alors que la demi-finale et la finale devaient se dérouler dans une grande salle, avec du public, la diffusion du programme a été chamboulée à cause du coronavirus.

En effet, le confinement a contraint la production à reporter les directs de "The Voice". Ainsi, quelques semaines après le début du déconfinement, TF1 a annoncé le retour de l'émission pour le 6 juin 2020. Une demi-finale différente des saisons précédentes. Si Lara Fabian n'a pas pu être présente physiquement - elle est au Canada - les prestations des 12 talents ont été enregistrées. De plus, cette demi-finale s'est déroulée sans public. Seul un "public digital" a pu applaudir les performances. Cependant, l'annonce des quatre finalistes a été faite en retour plateau par Nikos Aliagas, avec la présence des concernés et de leurs familles par visioconférence. Le jury était lui aussi présent par caméras interposées.

Quatre finalistes... Un gagnant

Ce samedi 13 juin, TF1 diffuse la grande finale de "The Voice". Comme pour la demi-finale, il n'y aura pas de public. Et une fois encore, Lara Fabian ne sera pas présente. Elle assistera à cette soirée chez elle, au Québec. Les téléspectateurs retrouveront Nikos Aliagas et Karine Ferri, les animateurs de l'émission. À noter que le public sera le seul à décider du gagnant ou de la gagnante.

Qui sont les quatre finalistes de cette édition 2020 ? Dans l'équipe de Lara Fabian, c'est Gustine qui défend sa place. Tom Rochet a évolué dans la compétition avec Amel Bent. Quant à Antoine Delie, il a pu compter sur les conseils de Marc Lavoine. Enfin, Abi a travaillé avec Pasbal Obispo, son coach. Ces derniers ne seront pas seuls sur scène. En effet, ils partageront des duos avec des invités tels que Clara Luciani, Vianney, Kendji Girac ou encore Whitney, gagnante de l'édition précédente.

Par Clara P