The Voice 2020 : Verushka déçue par son ancien coach Singuila, le chanteur réagit

Son talent a convaincu les téléspectateurs et le coach Pascal Obispo. Après son passage dans l'audition à l'aveugle ce samedi 25 janvier, Verushka a obtenu son feu vert pour poursuivre l'aventure de The Voice. Mais la chanteuse n'arrive pas en terre inconnue. A 33 ans, Verushka connait bien le programme puisqu'elle a participé à The Voice Afrique en 2016. Et elle s'est hissée jusqu'en finale de cette saison 1. Epaulée par son coach Singuila, la chanteuse a pourtant été déçue par la suite. Interviewée par Télé-Loisirs sur son parcours, elle a lâché : "J'ai été très déçue par l'attitude de mon coach Singuila. Il m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Ça m'a beaucoup blessée". Alors qu'elle avait "refusé beaucoup de propositions d’autres personnes" pour rester fidèle au chanteur, Verushka a assuré avoir "passé deux ans dans la galère".

Singuila comprend sa déception

Contacté par Télé-Loisirs pour réagir aux propos de la candidate, Singuila a assumé avoir déçu la jeune femme. "Je comprends qu'elle soit déçue parce que je voulais la produire. On avait commencé à travailler ensemble, je lui avait écrit une chanson, on l'avait enregistrée... Au moment du tournage du clip de ce titre en question, il y a eu un souci. Les bandes ont été perdues, alors que j'avais tout payé ! Bref ce n'est pas de sa faute. Moi, en parallèle, j'avais d'autres problématiques et j'ai décroché, j'avoue je n'ai pas pu bien gérer donc je comprends qu'elle puisse m'en vouloir", a-t-il expliqué. Mais Singuila se montre élogieux envers le talent de la chanteuse : "C'est une chanteuse incroyable, c'est un phénomène. J'espère que tout va bien se passer pour elle sur The Voice France, elle est vraiment très forte !". Pascal Obispo saura-t-il se montrer à la hauteur ?

Par Marie Merlet