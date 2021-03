The Voice 2021 : Amel Bent dévoile les raisons de sa perte de poids

Depuis que la saison 10 de "The Voice" a commencé sur TF1, beaucoup de téléspectateurs se sont montrés surpris de l’impressionnante perte de poids d’Amel Bent. En effet, les commentaires autour de la silhouette amincie de la chanteuse n’en finissent pas sur Twitter. Si certains s’étonnent de voir Amel Bent fière de son nouveau corps, c’est parce qu’ils ont encore en tête les paroles de la chanson qui l’a fait connaître, "Ma Philosophie". "Moi j’ai des formes et des rondeurs, cela sert à réchauffer les cœurs", chantonnait Amel Bent au début de sa carrière. "Certains messages (NDLR : qu'elle reçoit) remettent en question ce texte par rapport à mes kilos en moins. Je me dis que le combat n'est pas gagné quant à l'acceptation de soi et l'idée que personne n'a le droit de juger le corps, l'apparence, et les choix des uns et des autres. Ce que je défends dans ma chanson", explique-t-elle ce samedi 20 mars 2021 au "Parisien".

"Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde"

Et de continuer : "Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde mais l'idée de mériter le respect, peu importe son apparence. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à combattre certains démons qui m'ont abîmée pendant tellement d'années, de me sentir mieux dans ma peau et de renvoyer à mes enfants l'image d'une maman pleine de vie, active, en bonne santé". Amel Bent l’avoue : elle a souffert depuis l’enfance "d’un besoin compulsif de manger pour combler un vide". Maman de deux filles, Sofia, 5 ans et Hana, 4 ans, Amel Bent a entrepris un travail sur elle-même pour aller de l’avant. "Être maman m’a obligée à régler beaucoup de problèmes notamment le désamour que je pouvais ressentir à mon égard", résume-t-elle, toujours auprès du "Parisien". "Ma perte de poids a été progressive. Ce n'est même pas le fruit d'un régime mais simplement d'une alimentation beaucoup plus saine", explique encore Amel Bent.

Par Matilde A.