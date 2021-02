The Voice 2021 : Amel Bent ironise sur sa perte de poids

Cela fait plusieurs mois maintenant qu'Amel Bent s'affiche avec une toute nouvelle silhouette. La jeune femme s'est délestée de plusieurs kilos pendant le premier confinement. Sur son compte Instagram, elle révélait comment elle avait perdu 17 kilos en seulement 4 mois : "Ma 1ère grosse perte de poids à été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème perso qui m’a radicalement coupé l’appétit après ma 1ère grossesse. Aujourd'hui, je suis stable car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j’ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. C’est pas miraculeux (…) Je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues mais je reste toujours un peu complexée malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s’accepter vraiment, ronde ou pas".

"J'ai pas beaucoup mangé et Pumba il est gros quoi"

Et ce samedi 6 février, Amel Bent a ironisé sur le sujet. Après la prestation d'un candidat, Vianney et la chanteuse sont les deux seuls coachs à s'être retournés. "C'est le moment où tu choisis entre Timon et Pumba" lance alors le nouveau de l'équipe. Une blague qui fait réagir Amel Bent : "Je ne suis pas sûre que je valide cette vanne". Quelques minutes après, elle pose à nouveau la question au chanteur : "Alors, je veux juste savoir un truc, c'est très important pour moi. Quand tu dis Timon et Pumba…". L'interprète de "Pas là" tient immédiatement à la rassurer : "Ah bah j'étais Pumba". "Ah oui, c'est juste pour savoir parce que j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers mois... J'ai pas beaucoup mangé et Pumba il est gros quoi" réplique ensuite Amel Bent.

Par J.F.