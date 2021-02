The Voice 2021 - Amel Bent : le prix de sa tenue pour les auditions à l'aveugle dévoilé

L'émission "The Voice" a fait son grand retour sur TF1 pour une dixième saison inédite. Une édition 2021 marquée par de nouvelles prestations, mais aussi par l'arrivée de Vianney dans le jury. Une annonce qu'il avait officialisée an août dernier sur ses réseaux sociaux. Il a ainsi pris place dans son fauteuil rouge aux côtés de Marc Lavoine, Florent Pagny et Amel Bent. Et autant dire que l'interprète de "Beau-Papa" a fait sensation pour ses premiers pas dans le télé-crochet.

En effet, sa prestation vis-à-vis des talents et les conseils qui leur ont été donnés ont enflammé la Toile. "Vianney, j'adore les critiques qu'il fait. Il est constructif. Je valide fort ce nouveau choix de coach", a posté un internaute. "Vianney en tout honnêteté, en proposition et en professionnalisme. Un coach un peu dans la lignée de Mika sur ce point", a confié un autre. Les téléspectateurs ont aussi noté ses petites prises de bec avec Amel Bent, notamment lorsque le talent doit choisir quel équipe rejoindre.

Une tenue signée Thierry Mugler

Pour ce premier prime des auditions à l'aveugle, Amel Bent a fait sensation, affichant sa nouvelle silhouette amincie. En effet, la tenue qu'elle a dévoilée pour ce coup d'envoi de "The Voice" n'a pas manqué de faire réagir la Toile. Le compte Instagram @amel.mode en a dit plus sur les vêtements que l'artiste a choisis.

"La saison 10 de 'The Voice' est lancée. La belle Amel Bent dégaine sa première tenue", indique l'administrateur de la page. Une tenue dont le prix total s'élèverait à 1330 euros, le body chemise en organza transparent de la marque "Thierry Mugler" coûtant 890 euros et le legging du même créateur 440 euros, toujours selon les informations révélées par @amel.mode.

Par Non Stop People TV