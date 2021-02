The Voice 2021 : Amel Bent offre un masque à ses talents, la raison de ce cadeau dévoilée

La nouvelle saison de "The Voice a démarré le samedi 6 février sur TF1. Pendant cette première soirée consacrée aux auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont retrouvé Nikos Aliagas, mais aussi Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny. Ce dernier a fait son retour dans le télé-crochet après deux ans d'absence. Quant à Vianney, il est le nouveau coach de cette édition 2021. Et le chanteur de 29 ans a fait sensation sur les réseaux sociaux pour son empathie envers les talents et ses conseils pertinents à chaque fin de prestation.

Le tournage de cette saison inédite de "The Voice" a eu lieu en pleine crise du coronavirus. Ainsi, la production a mis en place un protocole sanitaire "très strict", comme l'a confié Amel Bent dans les colonnes de Télé 7 Jours. "Nous devons faire partie des gens les plus testés en France : un test PCR tous les trois jours !" a-t-elle dit. Et de poursuivre :" Si tu attrapes la Covid, tu mets 230 personnes au chômage".

Des masques pour son équipe

Dans cette même interview, Amel Bent a fait savoir qu'elle a respecté les gestes barrières pendant l'enregistrement de "The Voice". "Entre les tournages, nous sommes confinés (...) Evidemment, je ne fait aucun écart, je n'ai pas vu ma mère depuis des mois [le tournage des dernières émissions enregistrées vient de s’achever, ndlr], je n’ai reçu personne chez moi", a-t-elle expliqué.

Sur le plateau, pas question pour les coachs d'embrasser ou de sauter dans les bras des talents sélectionnés pour la suite de la compétition. "On ne peut plus se prendre dans les bras. Ça m'a tellement manqué ça... Je suis tactile", a-t-elle déploré. Alors, pour pallier à ce manque et sensibiliser sur la crise sanitaire, la chanteuse de 35 ans et maman a eu l'idée d'offrir à ses talents un masque sur lequel il est inscrit "team Amel". "J'avais envie d'un moment d'échange. C'était aussi un moyen de dire à mes talents : 'Protégez-vous'", a-t-elle précisé.

Par Clara P