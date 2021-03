The Voice 2021 - Amel Bent : son bel hommage aux "femmes de sa vie"

Amel Bent est une coach comblée et une maman heureuse. Ce samedi 13 mars, elle sera assise dans le célèbre fauteuil rouge et tentera de dénicher le prochain gagnant de "The Voice". Lors des auditions à l'aveugle, certains candidats ont le choix parmi plusieurs coachs. Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine n'hésitent alors pas à se battre pour que le jeune talent vienne dans leur équipe. Et certains jouent évidemment la corde sensible. C'est le cas notamment d'Amel Bent. La jeune femme n'hésite pas à user du côté maternel pour réussir à attendrir le coeur du candidat pour que ce dernier vienne dans son équipe. Et cela a déjà fonctionné, notamment avec Cyprien.

"VIVE NOUs"

Et ce côté maternel et très famille, Amel Bent l'a une nouvelle fois mis en avant ce lundi 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. La chanteuse a posté une photo sur son compte Instagram pour rendre hommage aux "femmes de sa vie". Elle a posté un carrousel de photos de sa mère, ou d'amies, qu'elle a accompagné d'un sublime texte.

"Ma loyauté envers les femmes est sûrement un des liens le plus puissant de mon existence. Chaque parcelle de moi, je l’ai construite avec ou pour une femme. Elles sont depuis toujours les grandes architectes de ma vie. J’ai foi en leur pouvoir, leur force et leur résilience. Parfois, on dit qu’il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Moi je dis qu’il y a toujours une grande femme derrière une grande femme (…) À nous toutes, je nous souhaite de ne jamais oublier que nous avons en nous toutes les ressources pour construire nos vies et détruire les rouages malsains et dangereux de nos sociétés qui veulent nous définir comme des petites choses fragiles qu’on peut façonner comme on veut ! VIVE NOUS !" a-t-elle écrit.

Par J.F.