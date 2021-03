The Voice 2021 : après son élimination polémique, Marina Battista se confie

Ce numéro de The Voice restera sans aucun doute dans les annales. Et pour cause, la prestation d'une jeune femme, Marina Battista a énormément fait parler. La Toulousaine de 18 ans était venue défendre sa place sur la scène de The Voice en interprétant le titre "Never Enough". Une voix en or et une sublime prestation mais qui n'a malheureusement pas convaincu. En effet, aucun des coachs ne s'est retourné et cela a vivement agacé Florent Pagny qui a poussé un coup de gueule sur le plateau. " Eh ben moi Marina, je suis totalement contrarié par la situation. Tu as fait une super démonstration. T'as 18 ans, tu pouvais largement être dans cette aventure... Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent moi j'ai rien entendu de tout ce qu'ils ont dit."

"À très vite"

Après le départ de Marina Battista, Florent Pagny s'est adressé directement à ses camarades : "Il y a un moment on ne peut pas laisser passer cette petite comme ça. Elle a 18 piges, c'est exactement la matière dont on a besoin. À un moment vous êtes là, ' j'adore les imperfections' et puis là d'un seul coup elle a des imperfections... On devait y être, on devait y être (...) On est comme des c*ns, parce qu'on a trop de monde et qu'il y a encore trop de monde à écouter".

Les internautes ont vivement soutenu l'avis de Florent Pagny. Une vague de soutien qui a fait plaisir à Marina Battista et qui a décidé de les remercier sur son compte Twitter : "Un grand merci à tout le monde ! Merci pour vos messages et encouragements, ça me touche énormément. Vous me donnez énormément de force pour continuer dans ce chemin. Je vous aime fort. À très vite".

Par J.F.