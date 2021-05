The Voice 2021 : Axel Bauer se confie sur la participation de son fils Jim

Le 5 février dernier, TF1 a lancé la dixième saison de "The Voice". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a commencé sur les chapeaux de roues. Dès le début, certains candidats se sont rapidement démarqués. C'est le cas notamment de Jim Bauer. Sa voix à la fois douce et cassée a séduit les internautes et les coachs de "The Voice". Le 18 avril dernier, il surprenait tout le monde avec sa reprise de "Tata Yoyo" d'Annie Cordy. Une interprétation qui part d'une blague à la base, comme il l'avait confié dans les colonnes de "Télé-Loisirs" le lendemain de la diffusion de son interprétation. "À l’origine, c’est une blague avec un pote. J’avais repris dans une soirée 'Highway to hell' en mode un peu triste. Et mon pote m’a dit : 'Donc toi si tu reprenais 'Tata Yoyo', tu trouverais le moyen de la faire de façon triste quoi !' Du coup je l'ai fait. Et ça c'était il y a 10 ans", expliquait-il.

"Je trouve que c'est bien qu'il le fasse"

Une reprise qui a littéralement subjugué les coachs et qui a une nouvelle fois confirmé que Jim Bauer avait parfaitement sa place dans le concours. Son père, le célèbre chanteur Axel Bauer a lui aussi été particulièrement touché par cette interprétation : "Bravo Jim, tu étais formidable dans 'The Voice' ce soir" avait-il écrit sur Instagram. Très discret depuis le début de "The Voice", Axel Bauer a accepté de se confier sur la participation de son fils dans un entretien au Parisien. "Je ne l'aurais pas fait mais nous sommes différents et les temps ont changé. Quand il était gamin, je lui avais déconseillé de faire une émission comme cela, car j'avais peur qu'il se fasse manger par les médias. Des craintes naturelles de parents", a-t-il dit. Axel Bauer a depuis totalement changé d'avis, notamment grâce aux nombreux retours positifs des internautes : "J'ai révisé mon jugement sur 'The Voice'. Non seulement y participer n'a rien de péjoratif, mais c'est presque une condition pour se lancer. Je trouve que c'est bien qu'il le fasse".

