The Voice 2021 : ces nouveautés qui vont tout changer !

La dixième saison de "The Voice" va bientôt débuter sur TF1. Prévue pour début 2021, cette nouvelle édition du télé-crochet réserve quelques surprises en plus d'accueillir Vianney en tant que coach. La production, qui cherche à "pimenter" son divertissement, a prévu une nouvelle étape dans la compétition : les cross battle. "Il faut trouver de nouvelles façons de raconter l'émission. On a rajouté cette année, pour la première fois, une nouvelle épreuve. Dans cette étape, deux talents chanteront sur la scène en face à face... mais ils n'appartiendront pas à la même équipe", a détaillé Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France, ce mardi 22 décembre 2020. Nikos Aliagas, animateur de "The Voice" depuis le lancement de l’émission en 2012, demandera à un coach de choisir l’un de ses talents pour participer au duel. Le coach choisira ensuite un second coach qui décidera du candidat qui prendra part au duel. "Ce ne sera pas du duo", précise la production. Les deux talents devront donc interpréter la chanson de leur choix. C’est au public présent sur le plateau de "The Voice" de départager les deux candidats.

Deux nouveautés viendront "pimenter" la 10ème saison de "The Voice"

"Les coachs vont avoir la main sur la stratégie mais le dernier mot reviendra au public. À la fin de cette étape, huit talents se qualifieront pour les grands show en direct (la demi-finale et la finale)", explique encore Matthieu Grelier. Et ce n’est pas tout. La production de "The Voice" a prévu une autre nouveauté qui interviendra en deuxième partie de soirée. "Elle est résolument différente cette année", précise Nikos Aliagas avant d’expliquer : "On a installé sur le plateau une table avec des fauteuils. On se retrouve tous les cinq. Ça fait très émission culturelle des années 70. On fait un late show sans les auteurs et les rires qui vont avec. C'est du freestyle. Je ne sais pas ce que TF1 va pouvoir garder. On réécrit un peu l'histoire qu'on vient de vivre en première partie de soirée". Pascal Obispo, Slimane, Kendji Girac ou encore Lilian Renaud viendront se produire sur la scène de "The Voice".

Par Matilde A.