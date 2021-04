The Voice 2021 : Jim Bauer pousse un violent coup de gueule !

Samedi 17 avril, le candidat de Marc Lavoine Jim Bauer surprenait tout le monde lors des K.O. Il a livré une sublime version du titre "Tata Yoyo" d'Annie Cordie qui a fait l'unanimité aussi bien auprès des coachs que des téléspectateurs. En plus de l'audace du choix de la chanson, Jim Bauer avait pris le pari de ne pas révéler à Marc Lavoine, son coach, la chanson qu'il allait interpréter. Il a expliqué les raisons de son choix dans les colonnes de 20 minutes : "J’avais fait écouter ma version à des proches et j’ai remarqué qu’il était plus intéressant de ne pas dire quelle était la chanson. Ainsi, ils rigolent à la première phrase mais sont touchés à la fin. J’aimais ce contraste entre le rire et l’émotion" expliquait-il.

Avant d'ajouter : "Quand je suis tombé sur le couplet, j’ai découvert le sens du morceau et je me suis lancé le défi de construire une version plus sérieuse de la chanson."

"Bon, ça ne s'arrête plus"

Mais si aujourd'hui Jim Bauer fait parler de lui, c'est pour une toute autre raison. Le candidat de The Voice vient de poster une nouvelle story sur son compte Instagram et a décidé de pousser un violent coup de gueule après de nombreuses mésaventures. Et pour cause, depuis quelques jours, certaines personnes n'hésitent pas à usurper son identité sur les réseaux sociaux, ce qui a le don de l'agacer. "Bon, ça ne s'arrête plus donc je le redis je n'ai aucun autre compte que ce compte, pas la peine de lire le moindre message de ce genre ou quoi. Jamais mes managers ne vous contacteront pour je ne sais quoi et toutes ces bêtises les amis. Même s'il fait genre il vous apporte des preuves ou quoi bullshit, j'ai que ce compte, point final" s'agace-t-il.

Le fils d'Axel Bauer ne s'arrête pas là. Il ajoute ensuite : "J'en remets une couche, que ce soit sur Insta, TikTok, FB, Youtube ou je ne sais quoi, mes comptes sur les réseaux sont assez clairement identifiables par leur nombre de followers la plupart sont certifiés et je n'en ai qu'un par réseau !"

Par J.F.