The Voice 2021 : La liste des stars invitées dévoilée

Dans quelques semaines, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir la dixième saison de The Voice. Et ce mardi 22 décembre, la conférence de presse de cette nouvelle saison a eu lieu par vidéoconférence. L’occasion pour Vianney d’expliquer sa décision de devenir coach : "C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. Autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision autant la musique c'est mon truc, ça me fait me sentir bien. Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l'ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier (directeur des programmes d'ITV Studios France, ndlr) et les gens qui s'occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter".

Deux nouveautés pour la 10e saison

Pour cette dixième saison, TF1 a décidé de voir les choses en grand. Ainsi, neuf artistes emblématiques de la chanson française feront leur arrivée pendant les battles pour venir en aide aux quatre coachs, Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny et Amel Bent. Pour l’occasion, les téléspectateurs pourront découvrir Slimane, Vitaa et Zaho qui aideront Amel Bent. De son côté, Vianney pourra compter sur Véronique Sanson et Patrick Bruel. Marc Lavoine aura comme soutien Benjamin Biolay et Vald, tandis que Florent Pagny recevra Calogero et Patrick Fiori. En plus de ces stars, la dixième saison de The Voice aura droit à deux nouveautés : une deuxième partie de soirée totalement revisitée et les cross battles : "L'after est résolument différent cette année. On a installé sur le plateau une table avec des fauteuils. On se retrouve tous les cinq. Ça fait 'très émission culturelle des années 70'. On fait un late show sans les auteurs et les rires qui vont avec. C'est du freestyle. Je ne sais pas ce que TF1 va pouvoir garder. On réécrit un peu l'histoire qu'on vient de vivre en première partie de soirée", a expliqué Nikos Aliagas.

Par Alexia Felix