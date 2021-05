The Voice 2021 : la raison pour laquelle Jim Bauer n'a pas choisi Florent Pagny

De nombreux téléspectateurs étaient devant leur télévision ce samedi 8 mai pour assister à la demi-finale de The Voice. Ils étaient huit candidats à vouloir décrocher leur ticket pour la finale, trois dans l'équipe de Marc Lavoine avec Arthur, Tarik, Jim Bauer, un talent dans l'équipe de Vianney, Mentissa, deux dans l'équipe de Florent Pagny, Giada et Marghe et Cyprien et Nikki Black pour Amel Bent. Après plusieurs prestations en solo, avec les talents ou avec les coachs, les candidats ont pu montrer l'étendu de leur talent aux téléspectateurs qui votaient. A la fin de la soirée, Nikos Aliagas et Karine Ferri ont donc annoncé les 4 grands finalistes de l'édition 2021 de The Voice : Jim Bauer, Cyprien, Mentissa et Marghe !

À cette occasion, le talent de Marc Lavoine a accepté de se confier dans les colonnes de PurePeople. Jim Bauer a fait d'étonnantes révélations notamment sur le choix de son coach. Malgré tout le respect qu'il a pour Florent Pagny et Amel Bent, il ne souhaitait pas les avoir comme mentor pour une étonnante raison. "J'ai choisi Marc parce qu'il a une sensibilité qui va au-delà de la musique. Il touche aussi au cinéma, à la poésie... C'était quelque chose que j'aimais bien parce que j'aime bien aborder les choses dans leur ensemble et pas simplement musicalement. Donc je savais que lui était comme ça, j'en savais moins sur les autres. Je me suis dit que j'allais peut-être avoir plus d'atomes crochus avec lui" explique-t-il.

Jim Bauer poursuit ensuite : "En fait, j'ai travaillé avec Slimane, et il se trouve que dans les chansons qu'on a composées, Slimane en a proposé une à Florent Pagny et il l'a prise pour son album. Donc j'ai composé pour lui mais je n'ai pas travaillé directement avec lui. Il ne le savait pas et moi je ne lui ai pas dit tout de suite. Il a fait le lien aux cross-battles, donc on en a parlé à ce moment-là. C'est aussi pourquoi je n'ai pas choisi de le prendre comme coach, je ne voulais pas aller dans une équipe avec laquelle il y avait un lien avec mon passé professionnel, même si je ne connaissais pas Florent ni Amel, on pouvait avoir des connexions communes. Je préférais mettre une distance" conclut-il.

Par J.F.