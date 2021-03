The Voice 2021 : le gagnant d'un télé-crochet de M6 va passer les auditions

Certains talents qui tentent leur chance aux auditions à l'aveugle de The Voice, ne sont pas totalement inconnus. Depuis le 6 février dernier, la dixième saison du télé-crochet de TF1 fait découvrir aux téléspectateurs les performances des talents pour convaincre Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney. Si les coachs ne manquent pas d'être surpris en tournant leur fauteuil, ils ont pu découvrir des candidats déjà passés par des émissions comme Vanina, ancienne candidate de la Star Academy de NRJ12, ou au nom évocateur avec Jim Bauer, fils d'Axel Bauer et Nathalie Cardonne. Dans le septième et dernier épisode du casting de The Voice diffusé ce samedi 20 mars, un autre talent qui a fait ses preuves dans un télé-crochet, va apparaître sur la scène.

Un gagnant d'un télé-crochet

Comme le rapporte Télé-Loisirs, les coachs vont entendre la voix de Jessie Will, un chanteur originaire de Marseille qui avait remporté en 2019 le jeu musical "Together, tous avec moi", diffusé sur M6 et W9 durant une seule saison. A 23 ans, il avait reçu un chèque de 50 000 euros. Dans cette émission présentée par Éric Antoine., un mur composé de 100 spécialistes de la musique dont Garou assistait à la performance d'interprètes amateurs. Pour poursuivre l'aventure, ces derniers devaient se faire lever un maximum de professionnels. A cause des faibles audiences sur M6, les derniers épisodes du programme avaient été reprogrammés sur W9. Jessie Will va-t-il cette fois-ci convaincre les coachs de The Voice ?

Par Marie Merlet