The Voice 2021 : le gros coup de gueule de Florent Pagny après l'élimination d'une candidate

Florent Pagny n'a pas sa langue dans sa poche. Et le chanteur l'a une nouvelle fois fait savoir ce samedi lors de l'émission The Voice. Et pour cause, une jeune candidate de 18 ans a été évincée de l'émission. Sa prestation sur Never Enough, tiré de la bande originale du film The Greatest Showman, n'a pas convaincu les jurés puisqu'aucun d'eux ne s'est retourné. Une décision qui a visiblement agacé Florent Pagny. En effet, lors de l'écoute, les coachs pensaient que la jeune femme était beaucoup plus âgée, le chanteur a tout de suite regretté son choix lorsqu'il a vu qu'elle n'avait que 18 ans et que par conséquent, elle était très talentueuse. "À un moment, on ne peut pas laisser passer une petite comme ça. Elle a 18 piges. C'est justement la matière dont on a besoin."

"On est comme des cons"

Florent Pagny, coach le plus ancien de l'émission a ensuite poursuivi : "Tu as vu tout ce qu'elle nous fait ? À un moment vous êtes là à dire 'j'adore les imperfections'. Puis là, d'un seul coup, elle a des imperfections. Heureusement qu'elle a des imperfections (...) On devrait y être. Au moins deux quoi. Et puis se l'embarquer et la faire chanter. Elle a un don naturel. Bien sûr qu'il faudra du travail. On en a tous besoin, même encore nous (…) On est comme des cons parce qu'on a trop de monde. Ce genre de performances, pour les téléspectateurs, on se fait défoncer. Le public qui regarde ce genre de performances en voyant qu'on n'appuie pas, il se dit 'mais qu'est-ce qu'ils font ?'"

Face au coup de gueule de Florent Pagny, les autres coachs ont tenté de se défendre comme ils pouvaient. Amel Bent l'assure, elle ne se serait pas retournée pour la jeune femme même s'il lui restait encore de la place "moi je ne suis pas d'accord. Je te dis la vérité. Si j'avais encore 10 places, je n'y serais pas allée". Marc Lavoine a quant à lui déclaré : "Je comprends ta contrariété mais elle n'est pas de notre fait. On fait ce qu'on peut".

Par J.F.