The Voice 2021 - Marc Lavoine : cette phrase qu'il a dite à un talent et qui a amusé la Toile

La dixième saison de "The Voice" a démarré le 6 février dernier sur TF1. Une édition 2021 à laquelle de nouveaux talents participent, désireux de convaincre le jury de se retourner face à leurs prestations. Sur le banc des coachs, les téléspectateurs ont retrouvé Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Quant à Vianney, il est le petit nouveau de la bande. Et ses premiers pas dans le télé-crochet ont été un succès, la pertinence de ses commentaires ayant été saluée par les internautes sur Twitter.

Marc Lavoine a aussi fait parler de lui. Il y a quelque temps, c'est pour ses lunettes que le chanteur s'est retrouvé dans les sujets Twitter les plus commentés. En effet, le coach se sert parfois d'un des deux verres de sa monture, et ce pendant la prestation du talent. Un geste qui a fait réagir, suscitant l'incompréhension des internautes. Face à cette vague d'interrogations, Marc Lavoine a levé le voile sur l'utilisation de ses lunettes. "On me dit que ma façon d'utiliser mes lunettes fait réagir... Mais voyons, je ne vois pas pourquoi ! En fait, je 'zoome' sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près", postait-il.

"Bravo Madame..."

La semaine dernière, lors de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice", Marc Lavoine a encore été la cible de commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est sa réaction à la prestation d'Elodie - une jeune maman de 32 ans qui a arrêté sa carrière pour s'occuper de sa fille - qui a fait réagir.

Alors que Vianney, Amel Bent et Florent Pagny se sont retournés sur sa performance de "Shy Guy" de Diana King, Marc Lavoine lui, n'a pas été séduit. Mais c'est ce qu'il a dit au talent qui a visiblement amusé les internautes. "Bravo Madame... Et merci pour votre prestation", a-t-il simplement dit. Ce à quoi les internautes ont réagi : "'Bienvenue à 'The Voice' madame. Marc Lavoine, manque plus qu'il ajoute : 'Mes hommages' et c'est bon", a posté une internaute. "Bravo madame et merci ! Marc, il s'en bat les co****** frère", a poursuivi un autre.

#TheVoice " Bienvenue à the voice madame

Marc Lavoine, manque plus qu'il rajoute " mes hommages" et c'est bon

Je pense que la seule personne dont j'accepte un « madame » c'est Marc Lavoine. Voilà. #thevoice

bravo madame et merci ! Marc il s'en bat les couilles frère #TheVoice

