The Voice 2021 - Marc Lavoine : le mystère autour de ses lunettes enfin dévoilé

Depuis 2020, Marc Lavoine fait partie de l'aventure "The Voice". Le 6 février dernier, les téléspectateurs l'ont retrouvé dans son fauteuil rouge de coach aux côtés d'Amel Bent, Florent Pagny et Vianney. Une dixième saison inédite qui a démarré sur les chapeaux de roues, avec des prestations de haut vol qui n'ont pas manqué d'impressionner les coachs. Peu avant la diffusion de cette édition 2021, Marc Lavoine s'était exprimé sur son bonheur de démarrer cette nouvelle aventure via une publication Instagram.

Alors que ses fans pensaient pouvoir le retrouver sur la scène de L'Olympia les 2 et 3 mars prochains, le chanteur de 58 ans a annoncé de nouvelles dates. Un report causé par la crise sanitaire actuelle, qui interdit les grands rassemblements afin de limiter la propagation du coronavirus. "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les concerts de Marc Lavoine prévus les 2 et 3 mars 2021 à L'Olympia sont reportés aux mardi 5 et mercredi 6 octobre 2021", précise un communiqué officiel posté sur la page Facebook de Marc Lavoine.

"Je peux savoir ce que vous faites avec vos lunettes ?"

La semaine dernière, lors de la troisième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice", Marc Lavoine a suscité la curiosité des téléspectateurs en utilisant ses lunettes d'une drôle de façon. En effet, le coach se sert parfois d'un des deux verres de sa monture, et ce pendant la prestation du talent. Un geste qui a fait réagir Twitter, suscitant l'incompréhension : "Je peux savoir ce que vous faites Marc Lavoine avec vos lunettes depuis le début de 'The Voice' ?", a demandé une internaute. "Quelqu'un peut-il expliquer à Marc Lavoine que des lunettes, ça ne s'utilise pas comme ça !" a renchéri un autre.

Face à cette vague d'interrogations, Marc Lavoine a décidé de lever le mystère sur l'utilisation de ses lunettes. "On me dit que ma façon d'utiliser mes lunettes fait réagir... Mais voyons, je ne vois pas pourquoi ! En fait, je 'zoome' sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près. Merci pour vos gentils mots. À tout à l'heure !" a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

quelqu'un peut-il expliquer à #marcLavoine que des lunettes ça ne s'utilisent pas comme ça !#theVoice pic.twitter.com/GgnXhee9jz — Pierre REMY (@pierre80remy) February 6, 2021

Je peut savoir #marclavoine ce que vous faites avec vos lunettes depuis le début de #TheVoice — Juliana (@BoulholJuliana) February 6, 2021

Quelqu'un peut informer #marclavoine #lavoine qu'il doigt mettre ses lunettes sur son nez...... C'est mieux pour voir.... Coquette ! #TheVoice — bergau Liliane (@lili22222) February 6, 2021

On me dit que ma façon d’utiliser mes lunettes fait réagir... mais voyons, je ne vois pas pourquoi ! :)))



En fait, je «zoome» sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près.



Merci pour vos gentils mots.

A toute à l’heure!

Marc #TheVoice pic.twitter.com/4giTltapGX — Marc Lavoine (@LavoineOfficiel) February 20, 2021

Par Clara P