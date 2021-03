The Voice 2021 - Marc Lavoine : pourquoi ses lunettes ont encore fait parler

C'est une saison qui cartonne ! Depuis plusieurs années maintenant, TF1 diffuse le télé-crochet "The Voice". En quelques saisons, ce dernier a réussi à se faire une place de choix dans les émissions de concours de chant. Pour preuve, les candidats qui sortent du programme peuvent devenir d'immenses stars comme cela a été le cas pour les Frero Delavega, Louane, Slimane ou encore Kendji Girac. Lors de cette dixième saison, de nombreux candidats viennent donc tenter leur chance devant les quatre jurés. Cette année, Vianney a fait son arrivée en tant que petit nouveau, Florent Pagny a fait son retour après deux ans d'absence et Amel Bent et Marc Lavoine sont restés confortablement installés dans leur fauteuil rouge.

Une technique étonnante

Sur les réseaux sociaux, Marc Lavoine fait énormément parler. Et pour cause, quand ce n'est pas Vianney et ses poses complètement loufoques, c'est Marc Lavoine et ses lunettes qui deviennent la risée du web. En effet, le chanteur a une manière bien à lui de mettre ses lunettes puisqu'il ne regarde que dans un oeil. Face aux réactions nombreuses des internautes, Marc Lavoine avait tenu à mettre les choses au clair : "En fait, je 'zoome' sur les artistes, sur leurs visages en particulier, pour les observer au plus près".

Mais samedi dernier, les internautes ont capitulé. Et pour cause, Marc Lavoine a sorti deux paires de lunettes ! Il a alors surpris tout le monde en décidant de "zoomer" dans un verre de chaque, plutôt que de mettre l'une des paires sur son nez. Une technique qui a une nouvelle fois étonné les internautes : "Marc Lavoine ne peut pas mettre ses lunettes sur son nez comme tout le monde", "Je commence à croire que Marc Lavoine ne sait pas que les lunettes ça se porte sur le nez", "Alors maintenant c'est deux paires de lunettes qu'il lui faut une pour chaque œil ! Heureusement que le ridicule ne tue pas !!!", "Une paire de lunettes pour chaque œil, il est énorme Marc Lavoine". Un florilège de tweets qui devrait faire réagir le principal intéressé.

Tout s'explique Marc Lavoine a un partenariat avec tchin tchin d'afflelou #thevoice pic.twitter.com/Tjzn4voitg — Cel23 (@Rainette231) March 6, 2021

