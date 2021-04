The Voice 2021 : Marc Lavoine pousse un violent coup de gueule contre ses candidats

Dernières battles avant les KO ! Ce samedi 10 avril, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les derniers candidats qui passaient à l'étape suivante. Marc Lavoine avait choisi de mettre en compétition Zacharie et Clara sur le titre de Benjamin Biolay "Comment est ta peine". Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

En effet, les deux candidats ont livré une prestation en demie-teinte. Prestation que Marc Lavoine n'a pas du tout appréciée et le coach l'a fait savoir puisqu'il a poussé un violent coup de gueule.

"ça ne suffit pas de chanter"

À la fin de la musique, Marc Lavoine s'est levé et a fait part de son immense déception. "Je vous parle vraiment, sincèrement…Je suis un peu en colère, je vous le dis franchement, parce qu’avec cette chanson il y avait un climat, et ce climat c’est de la tragédie. C’est un film, il faut qu’on rentre dans le film. Vous avez très bien chanté mais ça ne suffit pas de chanter. Et je suis très embêté. Je suis un peu perdu. Je suis obligé de réfléchir parce que vraiment, je ne suis absolument pas sûr de ce que je vais faire… Vous n’y êtes pas allés. Je suis désolé de dire ça parce que j’ai l’habitude d’être quelqu’un de gentil, moi j’ai envie d’être gentil avec vous, mais je voulais être honnête avec vous."

Un avis visiblement partagé par Vianney qui a également été déçu par l'interprétation livrée par les deux candidats : "On a de la chance de chanter devant des millions de gens, et il faut se libérer et donner davantage, quitte à se vautrer, mais provoquer quelque chose. Il faut qu’il se passe un truc."

Par J.F.