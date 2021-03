The Voice 2021 - Marc Lavoine : ses étranges déclarations sur Vianney !

Ce samedi marquait le début des battles dans The Voice. Après plusieurs semaines d'audition à l'aveugle, la compétition se corse encore un peu. En effet, Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et Vianney doivent choisir deux ou trois candidats et les affrontent en duo sur une même chanson. Suite à leur performance, seulement un candidat poursuit l'aventure, l'autre peut être "volé" par un autre membre du jury.

Une nouvelle étape très attendue par les jurés, et notamment par Vianney qui allait pour la première fois devoir composer ses battles pour se démarquer. Et le petit nouveau fait déjà beaucoup parler de lui depuis le début de la compétition ! Et pour cause, ses poses improbables sur le fauteuil amusent ou agacent les internautes.

"il casse les c***lles et aussi il casse des fauteuils"

Ce samedi 27 mars, Marc Lavoine était invité au micro d'Eric Dussart dans "On refait la télé". Le camarade de Vianney a accepté de faire quelques confidences sur l'attitude du petit nouveau : C’est un surdoué donc il casse les c***lles et aussi il casse des fauteuils", s'amuse-t-il.

Marc Lavoine a ensuite confié que Vianney ne tenait pas en place même dans la vie de tous les jours. "Quand on dîne parfois ensemble, il bouffe, il reste deux secondes assis, puis il se lève. Il prend son truc, il vient manger à côté de toi, il n’arrête pas de faire le tour de la table." Mais le coach de The Voice a expliqué la raison de cette agitation, et pour cause, Vianney a en réalité un haut "quotient intellectuel", ce qui n'est évidemment pas sans conséquence puisque les gens ayant un haut potentiel "sont embêtants parce qu’ils s’ennuient très vite et donc il faut qu’ils cassent quelque chose", selon Marc Lavoine.

Par J.F.