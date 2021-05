The Voice 2021 : Marghe grande gagnante, elle se confie

Après plusieurs semaines de compétition, c’est finalement Marghe qui s’est imposée face à Jim Bauer, Mentissa et Cyprien dans The Voice 2021. Auprès de Télé Loisirs, la chanteuse a fait des confidences au lendemain de sa victoire : "Je pense que je suis encore un peu là-haut, je ne me rends pas trop compte de ce qu'il s'est passé. Déjà parce que c'est passé vite, c'est vrai que quand on fait un direct comme ça on ne voit pas le temps passer, et on n'a pas le temps de stresser, parce que tout va vite. Ce matin je n'arrêtais pas de me dire "Je suis la gagnante de la saison 10, et ça c'est grâce au public". C'est un très grand honneur, et forcément je suis très contente parce que ça prouve que ce que je présente et propose aux téléspectateurs ça plait, les gens apprécient, et ça c'est le plus beau cadeau qu'un artiste puisse avoir".

"C’est la fin d'une aventure mais c'est le début d'une autre"

Alors que Jim Bauer était annoncé favori, Marghe s’est finalement imposée : "Moi, ma relation avec Jim est fusionnelle, je m'entends très très bien avec lui, et pour moi c'est un OVNI. Tous les deux on se respecte, et c'est ça qui est important. Et on a tous nos univers donc c'est impossible de nous comparer. Et pour moi, que ce soit Jim et beaucoup d'autres talents, même s'ils n'ont pas gagné, ils vont tous faire carrière". La jeune chanteuse a eu également quelques mots pour son coach Florent Pagny : "Ça fait plaisir de voir à quel point ton coach est fier de toi. Durant les derniers coachings, il a même versé sa petite larme ! Donc certes c'est la fin d'une aventure mais c'est le début d'une autre parce que je sais qu'avec Florent on va se revoir. Je le remercie parce qu'il a toujours cru en moi, et il a non seulement été un coach, mais il a aussi été à l'écoute, et c'était un vrai partage entre nous deux. Avoir la validation d'un professionnel comme lui, c'est fou".

Par Alexia Felix