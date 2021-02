The Voice 2021 - Nikos Aliagas : sa veste fait le buzz sur Twitter, quel est son prix ?

La toute nouvelle saison de "The Voice" a démarré sur TF1 le 6 février dernier. Ainsi, pour cette première soirée des auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont pu retrouver Amel Bent, Marc Lavoine, mais aussi Florent Pagny. Ce dernier a fait son grand retour dans le télé-crochet après deux ans d'absence. Quant à Vianney, il est le petit nouveau de la bande. Et autant dire que ses premiers pas dans la compétition ont été convaincants, de nombreux internautes ayant salué sa gentillesse vis-à-vis des talents, mais surtout ses commentaires pertinents à chaque fin de prestations.

Cette soirée a aussi été marquée par la présence de Nikos Aliagas dans les coulisses de l'émission. C'est lui qui fait connaissance avec les talents, mais aussi qui les encourage en présence des proches. Cette année, à cause de la crise sanitaire, les familles des candidats n'ont pas pu les soutenir physiquement. Tout s'est déroulé en visioconférence.

Un blouson vert kaki qui buzze

Avant le lancement du premier prime de "The Voice" sur TF1, Nikos Aliagas a partagé ces quelques mots sur Instagram. "Une nouvelle saison commence ce soir, une saison particulière certes, mais une saison aussi intense que riche. Nos coachs vont vous surprendre, nos talents vous émouvoir, je l'espère de tout mon coeur. Les équipes de TF1 et ITV Studios ont livré un travail titanesque pour être au rendez-vous. 10 ans de voyage ensemble. Vous nous avez manqué. Merci de votre confiance", a-t-il posté.

Si certaines prestations ont fait réagir sur les réseaux sociaux, Nikos Aliagas a aussi beaucoup fait parler de lui grâce à son look de la soirée. En effet, le blouson vert qu'il porte pour cette session des auditions à l'aveugle s'est retrouvé dans les sujets les plus commentés sur Twitter. "C'est ce qui a fait le plus parler", a précisé Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste", le 8 février dernier. Guillaume Genton a donné plus d'informations sur le vêtement, révélant au passage son prix. "C'est un blouson en agneau qui est vert kaki, un blouson zippé (...) Il vaut 3 250 euros", a-t-il dit. Bernard Montiel a apporté une précision : "C'est le même fabricant que la marque Hermès".

La veste de Nikos est trop belle #TheVoice — alice (@AliceSdrr) February 6, 2021

Nikos tu a fait un super succès avec ta veste vert @nikosaliagas #TheVoice pic.twitter.com/GGTtSLwcmc — @lusasabine (@sabinelusa) February 6, 2021

3250€ le blouson de Nikos dans #TheVoice... Ça fait mal! #TPMP — Baptiste de HARO (@BaptistedeHARO) February 8, 2021

Par Clara P