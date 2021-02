The Voice 2021 - Nikos Aliagas : son salaire par émission dévoilé

C'est une nouvelle saison de "The Voice" que les téléspectateurs ont découvert samedi 6 février. Côté jury, Marc Lavoine et Amel Bent ont fait leur retour dans les célèbres fauteuils rouges, tout comme Florent Pagny. Ce dernier avait quitté l'émission deux ans plus tôt, avant de confier il y a quelque temps son intention de revenir pour ses 60 ans, anniversaire qu'il fête cette année. C'est donc chose faite pour celui qui compte deux victoires à son actif, la première en 2012 avec Stéphan Rizon (saison 1), la deuxième avec Slimane, en 2016 (saison 5).

À leurs côtés, les téléspectateurs ont découvert les premiers pas de Vianney au sein du jury de "The Voice". Et autant dire que le chanteur de 29 ans a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, aussi bien pour sa bienveillance vis-à-vis des talents que pour la pertinence de ses commentaires à chaque fin de prestation. "Vianney en tout honnêteté, en proposition et en professionnalisme. Un coach un peu dans la lignée de Mika sur ce point", a posté un internaute sur Twitter. "Vianney, j'adore les critiques qu'il fait. Il est constructif. Je valide fort ce nouveau choix de coach", a poursuivi un autre.

"Ça fait un peu cher le prime de TF1..."

Le 8 février dernier, Cyril Hanouna a débriefé la première soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Si le présentateur phare de C8 est revenu avec ses chroniqueurs sur le salaire des membres du jury, Guillaume Genton a analysé le temps de paroles de Nikos Aliagas lors de ce premier prime. Une analyse pendant laquelle il a dévoilé le salaire par émission du principal intéressé.

"Il était complètement absent. J'ai même chronométré le temps de paroles sur ce premier prime versus le prime de l'année dernière. Il a parlé deux fois moins", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Il a parlé 13 minutes lors du lancement. L'année dernière, il avait parlé 26 minutes. Ça fait un peu cher le prime de TF1 quand on sait qu'il est payé 27 500 par prime. Après, il est excellent".

Par Non Stop People TV