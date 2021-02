The Voice 2021 : pourquoi les coachs gardent la même tenue aux auditions à l'aveugle

La semaine dernière, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "The Voice". Une édition 2021 qui a démarré fort, avec des prestations de qualité. D'ailleurs, les quatre coachs n'ont pas manqué d'être bluffé, surtout Vianney, le petit nouveau de la bande. En plus d'avoir retrouvé Amel Bent et Florent Pagny, les téléspectateurs ont revu Marc Lavoine. Quelques heures avant la diffusion de ce premier prime, le chanteur avait posté un long message sur sa page Instagram pour parler de son expérience lors du tournage de cette dixième saison inédite.

"Ce soir, je retrouverai mon fauteuil rouge de 'The Voice' pour une nouvelle saison. L'édition passée fut une découverte perpétuelle, une expérience collective et personnelle unique. Considérer que la voix des gens doit être entendue, c'est une exigence, une responsabilité. Je n'aurais pas pu la prendre sans avoir la modestie d'apprendre, d'écouter et de partager. Je suis ému de pouvoir écouter à nouveau des voix d'hommes et de femmes venus de toutes les régions de France et de toutes les classes sociales. C'est la vertu de la poésie et de la musique, comme toutes formes d'art, que de permettre ces passerelles entre nous et l'autre", disait-il.

Une même tenue pour les auditions à l'aveugle

Pour cette deuxième soirée consacrée aux auditions à l'aveugle, de nouveaux talents s'apprêtent à fouler la scène de "The Voice". Quant aux coachs, ils reprennent place dans leurs célèbres fauteuils pour continuer à composer leurs équipes. Une nouvelle session de prestations marquée par un petit détail vestimentaire : en effet, les coachs portent les mêmes tenues que la semaine dernière. Pour quelles raisons ?

Il s'agit d'un choix de la production. Une décision prise pour faciliter le montage de l'émission et conserver une logique de diffusion, comme l'expliquent nos confrères de Yahoo Entertainment. "Les auditions à l'aveugle ont été enregistrées il y a plusieurs semaines, bien avant leur diffusion. Et ces sessions d'enregistrement durent en moyenne 6h, avec des dizaines de talents qui se succèdent". Ces prestations sont ensuite "découpées, montées" sans forcément être diffusées dans l'ordre d'enregistrement. Le but : conserver un certain dynamisme. Ainsi, les équipes peuvent entremêler les scènes à leur guise.

Par Clara P