The Voice 2021 : qui sont les 4 finalistes ?

L'édition 2021 de The Voice touche bientôt à sa fin. Diffusée depuis le 5 février dernier sur TF1, la grande finale sera diffusée le samedi 15 mai.

Ce samedi, les téléspectateurs ont donc assisté à la grande demi-finale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau cette année était particulièrement élevé. Ils étaient huit candidats à vouloir décrocher leur ticket pour la finale, trois dans l'équipe de Marc Lavoine avec Arthur, Tarik, Jim Bauer, un talent dans l'équipe de Vianney, Mentissa, deux dans l'équipe de Florent Pagny, Giada et Marghe et Cyprien et Nikki Black pour Amel Bent.

Après plusieurs prestations en solo, avec les talents ou avec les coachs, les candidats ont pu montrer l'étendu de leur talent aux téléspectateurs qui votaient.

une finale qui s'annonce grandiose !

A la fin de la soirée, Nikos Aliagas a donc annoncé les 4 grands finalistes de l'édition 2021 de The Voice. C'est donc Jim Bauer, Cyprien, Mentissa et Marghe qui tenteront de remporter le titre de grand gagnant de The Voice.

Un carré final qui a fait le bonheur des téléspectateurs. Sur Twitter, ils ont été nombreux à faire part de leur joie suite à cette annonce. "Jim Bauer, Marghe, Mentissa et Cyprien, les finalistes de The Voice et bien ça promet", "Très satisfait du résultat de cette demi-finale" ou encore "mon Dieu, ça va être fou la semaine prochaine !" a-t-on pu lire sur Twitter.

Par J.F.