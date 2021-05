The Voice 2021 : Qui sont les invités pour la grande finale ?

Après plusieurs semaines de compétition, il ne reste plus que quatre candidats pour la grande finale de The Voice. Les téléspectateurs devront donc choisir entre Mentissa, Marghe, Jim Bauer et Cyprien. Mais cette année, une toute nouvelle règle mise en place par TF1 risque bien de chambouler la finale. Ainsi, deux candidats devront quitter l’émission avant la fin de la soirée : "Les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs deux finalistes favoris. Ces derniers performeront alors une dernière fois sur la scène de The Voice pour une ultime prestation, encore inédite dans l’histoire du programme ! Ainsi, pour cette dernière ligne droite avant la victoire et pour la première fois sur une finale, les deux finalistes interpréteront un titre de leur propre composition et confronteront leur univers musical au regard du public".

Louane, Indila, London Grammar…

Au cours de la soirée, les quatre finalistes vont effectuer au moins deux performances, l’une en solo et une autre en duo avec une célébrité. Et cette année, la production a fait appel à plusieurs chanteurs de renom pour faire le show. Ainsi, Louane, Calogero, Grand Corps Malade, Amir, Indila, Kendji Girac et Soolking ont répondu présents pour cette grande soirée. Les téléspectateurs de TF1 vont également retrouver Abi Bernadoth qui va faire son grand retour pour faire part de son expérience dans l’aventure, et chanter quelques-uns de ses tubes. En plus des artistes français, TF1 a réussi à inviter London Grammar. Rendez-vous sur TF1 dès 21H00 pour suivre la grande finale de l’émission.

Par Alexia Felix