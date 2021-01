The Voice 2021 : TF1 dévoile la date de diffusion de la nouvelle saison

Le mois de février s'annonce chargé et palpitant pour les téléspectateurs. La saison 10 de "The Voice" est particulièrement attendue par les Français. De grandes nouveautés sont au programme de cette nouvelle édition. Vianney rejoint l'équipe des quatre coachs de l'émission et s'assiéra sur l'emblématique fauteuil rouge aux côtés d'Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny. Comme le jeune chanteur l'avait révélé lors de la conférence de presse de TF1 en décembre dernier, devenir coach était le parfait timing. "C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision autant la musique c'est mon truc, ça me fait me sentir bien. Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l'ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier et les gens qui s'occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter."

"The Voice" arrive à grands pas !

Par ailleurs, cette nouvelle saison de "The Voice" a été tournée à huit clos en raison des mesures sanitaires strictes imposées, liées à la pandémie de coronavirus. La production a tout de même prévu les choses en grand en installant plus de 300 écrans afin de permettre à un public virtuel de participer à l'émission. Par ailleurs, neuf stars françaises viendront apporter leur soutien aux jeunes talents lors des batailles. Amel Bent pourra compter sur le soutien de Slimane, Vitaa et Zaho pendant que Vianney fera appel à Véronique Sanson et Patrick Bruel. De son côté, l'équipe de Marc Lavoine sera soutenue par Benjamin Biolay et Vald tandis que Florent Pagny recevra Calogero et Patrick Fiori. Si les Français sont impatients de découvrir cette saison 10 de "The Voice", ils seront enchantés par l'annonce de TF1. Ce mardi 19 janvier, la première chaîne a dévoilé la date de diffusion de son programme fétiche et les quatre coachs seront de retour le samedi 6 février sur les écrans.

Par Solène Sab