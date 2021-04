The Voice 2021 : une candidate dénonce le "déferlement de haine" qu'elle subit

Passer de l'anonymat à la célébrité en un claquement de doigts présente ses avantages et ses inconvénients. Marie Pichoustre, candidate de The Voice 2021, ne pourra affirmer le contraire. Si elle a reçu son rêve en participant au célèbre télé-crochet de TF1, celle qui a fait une crise d'angoisse lors des auditions à l'aveugle a pu constater que sa personnalité ne plaît pas à tous les téléspectateurs. Sur Instagram, elle a pris la parole pour dénoncer le "déferlement de haine" qu'elle subit sur les réseaux sociaux depuis son apparition dans "The Voice 2021". "Ce déferlement de haine est tellement représentatif de notre société en France. La différence n'est pas toujours la bienvenue. Je peux vous dire que cela fait vingt ans que je travaille très dur, qu'une crise d'angoisse comme celle des auditions à l'aveugle ne définira pas ma carrière. Ni ma personne", explique Marie Pichoustre, qui fait partie de la team de Florent Pagny.

"Je suis devenue la cible de haine des téléspectateurs"

Après avoir partagé de nombreux messages insultants et haineux qu'elle reçoit quotidiennement, Marie Pichoustre a continué : "Si des haters me lisent, sachez que j'ai ma conscience tranquille. Mon boulot, je le fais en répétitions, en coulisses, sur scène. Ma différence fait de moi une personne peut-être plus anxieuse mais j'ai des choses à vous chanter et à vous dire. C'est fou comment, en fait, je suis devenue la cible de haine des téléspectateurs. Car dans l'épisode des K.O. de samedi, je n'ai rien fait... Le plus important, c'est vous, merci d'être de plus en plus sur cette page. J'ai plein de jolies choses en préparation. Hypersensible mais pas faible". Consciente qu'"on ne peut pas plaire à tout le monde", Marie Pichoustre a ensuite tenu à remercier ses nombreux soutiens. "Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette page et qui adhèrent à mon travail et qui sont sensibles à ma personnalité. Ça me fait bizarre de recevoir des messages suite à un passage télévisé. Que notre différence soit une force. Les faiblesses, ça peut arriver à tout le monde. Merci de votre compréhension", a-t-elle dit.

Par Matilde A.