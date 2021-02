The Voice 2021 : Vianney, Amel Bent... Combien sont payés les coachs ?

Le 6 février dernier a marqué le retour de "The Voice" sur TF1. Si Florent Pagny a repris place dans son fauteuil rouge après deux ans d'absence, Vianney a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux en tant que coach. En effet, sa prestation a été largement saluée. Ce que les téléspectateurs ont aimé : sa franchise vis-à-vis à des talents, ses petits clashs avec Amel Bent ou encore son analyse pertinente sur les différents prestations. Lundi 8 février, Cyril Hanouna a consacré une large page au télé-crochet dans "Touche pas à mon poste". Et autant dire que certains de ses chroniqueurs ont eux aussi beaucoup apprécié l'arrivée de Vianney dans "The Voice".

"Je l'ai trouvé exceptionnel, incroyable", a lâché Nicolas Pernikoff, "J'ai découvert un mec que je ne connaissais pas (...) Il avait les bons arguments et il a amené un vrai truc au programme (...) On redécouvre 'The Voice'". Quant à Géraldine Maillet, la chroniqueuse a qualifié la présence du chanteur de 29 ans de "bouffée d'air frais". À noter qu'avec ce premier prime, "The Voice" a réalisé sa meilleure audience depuis 2018.

Une baisse de salaire...

Comme chaque année, le salaire des coachs de "The Voice" fait la Une des médias. Et pour cette dixième saison, ce sont encore une fois nos confrères du magazine Public qui ont mené l'enquête. Des informations que Cyril Hanouna a reprises dans "Touche pas à mon poste". Ainsi, c'est Florent Pagny qui touche le plus gros cachet, avec un chèque de 550 000 euros. "Ils ont baissé les salaires. Florent Pagny touchait 800 000 euros et Mika, un million d'euros (NDLR, il a été coach de 2014 à 2019)", a notifié Bernard Montiel sur le plateau.

Marc Lavoine est en deuxième position. Pour cette nouvelle saison, l'interprète du titre "Elle a les yeux revolver" gagne 400 000 euros. Quant à Amel Bent, elle empoche la somme de 380 000 euros. Enfin, Vianney ferme la marche de ce podium consacré au salaire du jury de "The Voice". Le petit nouveau de la bande touche 340 000 euros, soit 40 000 euros de moins que sa camarade, Amel Bent.

Par Clara P