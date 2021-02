The Voice 2021 - Vianney : Nikos Aliagas donne son avis sur le nouveau coach

Pour cette saison 10 de The Voice, les téléspectateurs de TF1 ont eu droit à un peu de changement concernant le jury puisque Vianney a fait son arrivée, rejoignant ainsi Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine. Et depuis le lancement du programme il y a quelques semaines, Vianney ne cesse de faire parler de lui. Face à la popularité du chanteur, Pascal Nègre, qui recevait Nikos Aliagas ce dimanche 21 février sur RFM, a voulu savoir si "Vianney est le nouveau visage de la nouvelle génération" ou si "il ne tient pas en place ?". Ce à quoi Nikos Aliagas a répondu : "Les deux ! Il ne tient pas en place, c'est un petit pois sauteur ! Il a cassé le fauteuil deux ou trois fois, on a du arrêter le tournage. Je crois que le problème de Vianney est qu'il ne sait pas ou mettre ses jambes".

"Ce gamin est tout sauf fake"

Nikos Aliagas a ensuite donné son arrivée sur la nouvelle recrue de The Voice : "Il est bruyant ce garçon. Il est très intelligent, il ressent tout et il parle avec le langage d'un gamin de son âge. Ce garçon est tout sauf fake. Il donne une fraîcheur, car il redistribue les cartes et donne une nouvelle dynamique entre les coachs. Tout est redistribué dans le jeu et c'est intéressant". De son côté, Vianney a lui aussi tenu à réagir concernant sa position dans le célèbre fauteuil rouge qui ne cesse de faire parler sur les réseaux sociaux. Lors d’un entretien avec Télé Loisirs, le chanteur a révélé qu’il ne peut pas rester en place depuis son enfance : "J'ai ça depuis tout petit, depuis l'école primaire. Je n'aime pas rester assis trop longtemps. C'est comme ça. J'aime bien bouger. Dans la vie, pareil. C'est de l'hyperactivité. Rien d'autre".

Par Alexia Felix