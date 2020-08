The Voice 2021 : Vianney nouveau coach, il officialise son arrivée sur Instagram

Samedi 22 août, la version junior de "The Voice" a fait son retour sur TF1. Et les téléspectateurs ont été ravis de retrouver Kendji Girac en tant que membre du jury de l'émission. Souvenez-vous : l'artiste avait remporté en 2014 la troisième saison du télé-crochet. Depuis, il a commercialisé plusieurs albums et son dernier single "Habibi" était très attendu par ses fans. Dans les fauteuils rouges, le chanteur de 24 ans a retrouvé Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Pour cette première audition à l'aveugle, les quatre coachs ont commencé à constituer leurs équipes.

Dans une interview à Télé 7 Jours, Kendji Girac s'était confié sur son arrivée dans "The Voice Kids", révélant au passage qu'il avait refusé deux fois consécutives de rejoindre l'émission. "J'avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique... pour pouvoir partager cette expérience avec les enfants", disait-elle. Le déclic, il l'a eu "en pleine tournée, sur un quai de gare". Et de poursuivre : "Je me suis dit : 'Ça y'est, je veux faire 'The Voice Kids'. J'ai immédiatement appelé le producteur pour le lui annoncer. Tout le monde était ravi ! C'était la danse de la joie de tous les côtés".

"Il m'a fallu du temps..."

En attendant la deuxième session des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids", les premières informations sur la dixième saison de "The Voice" circulent déjà sur la Toile. Ce sont nos confrères de Puremédias qui ont fait savoir qu'il y aurait du changement du côté du jury. En effet, Lara Fabian et Pascal Obispo ne rempileront pas pour cette nouvelle saison. L'un d'entre eux sera remplacé par Florent Pagny, qui fait son retour dans l'émission après deux ans d'absence. Un retour que le chanteur avait déjà évoqué en juin 2019 sur RTL. "Je leur ai dit que je reviendrai pour mes 60 ans, donc ça va, c'est en 2021 (...) Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c'est en 2021", disait-il.

Une autre personnalité débarque dans le célèbre fauteuil rouge. Il s'agit de Vianney ! Une information révélée à Puremédias par Xavier Gandon, directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Le chanteur de 29 ans prendra place dans l'aventure. Une nouvelle qu'il a confirmée sur sa page Instagram (voir ci-dessous). À noter que Marc Lavoine et Amel Bent restent dans l'aventure "The Voice".

Par Clara P