The Voice 2021 : Vianney se confie sur les critiques depuis son arrivée

Vianney a connu des débuts mouvementés dans The Voice. Nouveau juré aux côtés d'Amel Bent, de Marc Lavoine et de Florent Pagny, le chanteur avait été pointé du doigt pour son comportement lors des auditions à l'aveugle - plus précisément à cause de sa posture sur son fauteuil de coach. Surnommé "le chat" par d'Amel Bent, Vianney a aussi cassé deux fauteuils rouges avec son énergie débordante. Devant ses apparitions largement commentées par les internautes, le coach dont l'ancien talent The Vivi a été exclu, s'est confié sur les conséquences de son exposition dans The Voice dans une interview accordée au magazine Psychologies. Comme Amel Bent qui a déploré les nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Vianney a évoqué "des déferlements de haine".

"Ça blesse mes proches"

"Depuis que j'ai rejoint le jury de The Voice, j'ai droit à des déferlements de haine sur Twitter", a-t-il confié. Mais son caractère "serein et heureux" lui permet de "tenir" "en cas de coup dur". S'il n'a "jamais prêté attention aux vents contraires", son entourage est lui plus sensible aux critiques. "Ça blesse mes proches, mon équipe. Moi pas. J'ai décidé que je n'en avais rien à faire. C'est comme si la vie me glissait dessus : j'ai du mal à me rappeler de moments où je n'étais pas bien. Ou alors ils n'ont pas duré : quand quelque chose ne va pas, je change de cap. Je me suis toujours donné cette liberté : dire stop, penser à moi, réorienter", a confié Vianney sur son état d'esprit.

Par Marie Merlet