The Voice 2021 : Vianney séduit les internautes pour sa première

C'était un premier numéro très attendu ! Les téléspectateurs attendaient avec impatience le retour de The Voice depuis quelques semaines maintenant. Cette dixième saison marquait le retour de Florent Pagny, coach le plus emblématique de l'émission, mais ce n'est pas tout ! Un petit nouveau faisait son arrivé, le chanteur Vianney ! Il avait officialisé sa participation sur son compte Instagram en août dernier : "Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges.

Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année".

"Le héros de la soirée"

Ce samedi 6 février, plusieurs millions de téléspectateurs étaient donc présents devant leur téléviseur pour assister à la grande première de Vianney. Très apprécié par le public en tant que chanteur pour sa gentillesse et son humanité, le jeune homme avait emmené ces qualités avec lui sur le fauteuil rouge. Une présence très remarquée puisque Vianney a réussi à voler la vedette aux autres coachs comme l'ont souligné les internautes. "J'avais un peu lâché The Voice ces dernières années mais cette année je vais clairement regarder pour Vianney, il apporte énormément de fraîcheur", "Le héros de la soirée, déjà!", "Vianney il est trop pur, ça se voit il est sincère quand il parle".

. @Vianney en toute honnêteté, en proposition et en professionnalisme. Un coach un peu dans la lignée de @mikasounds sur ce point. #TheVoice — Claire Haroche (@HarocheClaire) February 6, 2021

Vianney, j'adore les critiques qu'il fait, il est constructif, je valide fort ce nouveau choix de coach #TheVoice — Me (@xhoranxgrierxx) February 6, 2021

Va falloir dire que vianney est un des meilleurs coach de the voice si ce n’est le meilleur toute saison confondu — Philou (@philousports) February 6, 2021

Par J.F.