The Voice 2021 - The Vivi : Des tweets polémiques refont surface, il s’excuse

La dixième saison de The Voice continue de faire parler d’elle. Alors que l’émission doit faire face à la crise sanitaire du Covid-19, le programme de TF1 doit à présent gérer un nouveau scandale. Ce samedi 20 février, les spectateurs ont fait la connaissance de Vincent Pois, alias le rappeur The Vivi. Mais alors que le jeune homme de 21 ans a fait sensation face aux jurés avec sa reprise de "Suicide social" d’Orelsan, certains de ses anciens tweets ont été dévoilés. Sur ces posts datant de 2017, le jeune homme alors âgé de 17 ans relatait fièrement sa relation avec une fillette de 11 ans, tandis que d’autres messages étaient à caractère raciste. Il n’en fallait donc pas plus pour provoquer un véritable bad buzz sur la Toile.

Le rappeur ferme son compte Twitter

Face aux nombreuses critiques, The Vivi a pris la décision de fermer son compte Twitter et a pris la parole sur Instagram pour présenter ses excuses : "Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux". Cette histoire rappelle bien évidemment la polémique de la jeune Menell. En 2018, la jeune chanteuse avait été critiquée pour des messages postés quelques années auparavant lors des attentats de Nice. Face aux vives réactions, Menell avait pris la décision de quitter l’émission The Voice.

Par Alexia Felix