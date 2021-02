The Voice 2021 - The Vivi : le talent de Vianney peut-il être exclu du l'émission ? (Vidéo)

Le 6 février dernier, TF1 a lancé la toute nouvelle saison de "The Voice". Une édition qui a démarré sur les chapeaux de roues, avec des performances incroyables, qui n'ont pas manqué de bluffer les quatre membres du jury. Cette année, les téléspectateurs ont retrouvé Amel Bent, Marc Lavoine, mais aussi Florent Pagny. Après deux ans d'absence, le chanteur de 59 ans a fait son retour dans le célèbre fauteuil rouge de l'émission. Quant à Vianney, il est le petit nouveau de la bande. Et ses premiers pas dans le télé-crochet n'ont pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ont salué la pertinence de ses remarques à chaque fin de prestation. D'autres ont gentiment pointé du doigt sa façon de s'asseoir dans son fauteuil de coach.

Lors de cette troisième soirée consacrée aux auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Vincent Pois, alias le rappeur The Vivi. Si ce dernier a fait sensation avec sa reprise de "Suicide Social" d'Orelsan, certains de ses anciens tweets ont refait surface. Sur ces publications datant de 2017, le jeune homme - alors âgé de 17 ans - relatait fièrement sa relation avec une fillette de 11 ans, alors que d'autres messages étaient à caractère raciste. Face à la polémique, le talent de Vianney a présenté ses excuses.

"Le contrôle de l'image de marque de l'émission est importante"

Ce lundi 22 février, dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini est revenu sur cette affaire. Il a ainsi contacté l'avocat Nicolas Rebbot pour qu'il donne son avis judiciaire sur la polémique. Le présentateur a voulu savoir dans quel cas le parquet de Paris peut être saisi. "En matière d'injures à caractère homophobes ou racistes, le parquet peut se saisir tout seul ou alors des associations qui ont dans leur objet social la défense de certains groupes de personnes (...) A priori, dans cette affaire, il y a peu de doute sur la prescription, donc ce serait vraiment pour ouvrir et refermer tout de suite un dossier. La prescription est très courte, elle est d'un an. A priori, les tweets datent de 2017 donc on est vraiment complètement en dehors des clous au niveau de la prescription", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Maintenant, ce qui peut se passer (...) Il y a une 'jurisprudence' chez 'The Voice'. J'ai déjà vu les contrats des candidats de 'The Voice'. Ils sont très, très sévères en ce qui concerne l'image de l'émission, la discrétion des candidats (...) La production veut vraiment garder un contrôle et notamment le contrôle de l'image de marque de l'émission est importante parce que c'est une image grand public. Tout ce qui pourrait écorner cette image est regardé de très près (...) Ils sont passés à côté de ces tweets homophobes et racistes. En revanche, peut-être qu'ils peuvent considérer qu'il y a une atteinte à ce contrat-là et sans forcément prendre la décision de l'exclure du jeu, lui demander - comme ça avait été le cas pour la candidate Mennel - de se retirer sans faire trop de bruit".

