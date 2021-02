The Voice 2021 : The Vivi raconte sa collaboration avec Jacquie et Michel

The Vivi est au cœur de la polémique. Candidat de la nouvelle saison de "The Voice", le jeune homme voit ses frasques du passé ressortir. Parmi elles, sa collaboration avec la célèbre compagnie de films pour adultes Jacquie et Michel. Habitué des vidéos Twitch et Tik Tok, le jeune homme a tourné un clip avec la firme intitulé "Merci qui ?". “Ils m’avaient contacté un soir où j’étais en direct sur Twitch et j’avais dit ‘pourquoi pas’ en rigolant et puis... on l’a fait!”, a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien. Une vidéo dans laquelle il apparaît aux côtés de l’actrice de film X Tiffany Leiddi et qui lui a permis de connaître un certain succès puisqu’elle comptabilise plus de 1,4 million de vues.

THE VIVI EXCLUT DE "THE VOICE"

Celui qui a produit en indépendant un album, en 2018, espérait bien que sa participation à "The Voice" accélère sa carrière et pourtant… À la suite de la divulgation de tweets problématiques, le jeune homme a été écarté du programme. Des messages souvent à caractère racistes, sexistes, homophobes ou encore faisant allusion à de la pédophilie… Face à la polémique, Vincent, de son vrai nom, a réagi. "Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j'avais écrit quand j'avais 17 ans", écrivait-il lundi, "En relisant ces messages, j'éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d'un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ces messages honteux".

De son côté, ITV Studios France, en charge la production de The Voice, a expliqué l’exclusion du chanteur : "Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par 'The Voice', comme en atteste la diversité des talents, précise la production. Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à 'The Voice'. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd’hui".

Par C.F.