The Voice 9 : la date de diffusion sur TF1 enfin dévoilée

Cette année, TF1 a décidé d'opérer de gros changements pour son programme phare, "The Voice". Ainsi, pour cette neuvième saison, certains coachs emblématiques ont cédé leur place, à l'instar de Mika et Jenifer. Loin d'être en froid avec la production, la chanteuse avait tenu à donner les véritables raisons de ce départ : "Je n’étais pas 100% libre physiquement avec ma tournée, car les tournages ont lieu en novembre. Et puis, mentalement aussi, j’étais moins disponible. Mon rôle de maman est primordial, et, en plus des concerts, j’avais besoin d’être avec mes enfants" confiait-elle. De son côté, la production de "The Voice" a mis les petits plats dans les grands cette année en recrutant un casting cinq étoiles. Ainsi, Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo se glisseront prochainement dans les mythiques fauteuils rouges du télé-crochet. Et on connait enfin la date exacte de diffusion !

Coup de neuf sur The Voice

Lundi 30 janvier, c'est sur le compte Twitter officiel de l'émission que TF1 a fait la grande annonce : "The Voice fait son grand retour le 18 janvier" peut-on ainsi lire, suivi d'une phrase d'accroche : "Préparez-vous pour une saison remplie de surprises…" prévient la chaine. Il faut dire que les fans du télé-crochet sont déjà gâtés pour cette neuvième saison. En plus d'un casting tout neuf, TF1 a misé gros sur une bande-annonce façon blockbuster ! Dimanche 22 décembre, c'est aussi sur Twitter que la chaine a dévoilé ce teaser inspiré de la célèbre saga "Star Wars". Une vidéo futuriste dans laquelle Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo donnent le ton de la compétition à bord de vaisseaux spatiaux, dans le décor d'une ville futuriste. En maître de cérémonie (ou de bataille), Nikos Aliagas prévient les téléspectateurs : "Quatre super-héros, quatre super pouvoirs à la conquête des voix les plus extraordinaires." Une saison qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses !

