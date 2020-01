The Voice 9 - Lara Fabian : la chanteuse recadrée par la production

Pour la saison 9 de The Voice, TF1 a fait peau neuve puisque Mika et Jenifer ont laissé leur place sur les célèbres fauteuils rouges, ainsi que Julien Clerc et Soprano. Et cette année, c'est Pascal Obispo, Amel Bent, Marc Lavoine et Lara Fabian qui auront la lourde tâche de dénicher les meilleurs talents. Et à quelques jours du lancement de l'émission, Lara Fabian a fait des confidences auprès de nos confrères de Télé Star. Lors de cette interview, la chanteuse a révélé avoir été recadrée par la production à cause de son comportement : "Je n'ai pas du tout l'esprit de compétition. Je ne suis pas là pour gagner. J'ai même dit à l'un des talents qui hésitait, d'aller chez Marc Lavoine. Je sentais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Je ne vous cache pas que la production m'a gentiment reprise".

La production clémente avec la chanteuse

Toutefois, la production de The Voice a dû se montrer clémente avec la chanteuse puisque cela faisait quelques années que Lara Fabian est approchée pour participer au programme. Auprès de Gala il y a quelques mois, la chanteuse a révélé que le producteur de The Voice avait accepté toutes ses demandes : "Il a tout fait pour m’accommoder et que je puisse tenir mes engagements. Sans empiéter pour autant sur les moments que je réserve à ma famille. Il était hors de question que je déménage du Québec, où j’ai ma vie, ma maison, mon mari, Gabriel, et où ma fille Lou est scolarisée". Rendez-vous le 18 janvier prochain pour découvrir Lara Fabian dans The Voice saison 9.

Par Alexia Felix