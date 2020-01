The Voice 9 : l'audition bouleversante d'un candidat qui a perdu sa soeur

Plus que quelques jours avant le grand retour de The Voice sur TF1. Pour cette neuvième saison, les équipes de TF1 ont mis le paquet avec un tout nouveau jury, composé d’Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo. Des nouveaux coachs qui suscitent déjà toute la curiosité des téléspectateurs, impatients de découvrir cette nouvelle formule du télé-crochet. Il faut dire que TF1 n’a pas lésiné sur les moyens, avec une bande-annonce explosive façon Star Wars. Et pour encore plus attiser la curiosité du public avant le samedi 18 janvier, la première chaine a dévoilé un extrait de l’une des auditions à l’aveugle, particulièrement touchante.

Un "jeune homme en détresse"

"Jamais une chanson n’aura été autant faite pour une audition à l’aveugle de The Voice" a écrit la chaine sur le compte Twitter officiel du télé-crochet. Ainsi, dans un extrait de cinq minutes, les internautes ont pu découvrir le visage d’Anthony. Si le jeune homme de 24 ans a trouvé la force de tenter sa chance sur le plateau de The Voice, c’est porté par l’amour de sa soeur, malheureusement décédée : "Elle jouait de la guitare. C’est pour elle que je chante" a-t-il confié face à Nikos Aliagas, quelques minutes avant son entrée sur scène. Et pour toucher le coeur des coachs, Anthony a décidé d’interpréter un titre particulièrement symbolique : "Je vais chanter la chanson de Christophe Maé qui s’appelle ‘Casting’. Cette chanson c’est la mienne parce que c’est clairement le cri du coeur d’un jeune homme en détresse" a expliqué Anthony face caméra. "Ma grande soeur, quand elle est partie, elle nous a laissés tous en détresse. Mais elle m’a laissé quelque chose à moi, c’était sa musique." Grâce à la chanson de Christophe Maé et à sa puissante interprétation, les quatre coachs se sont retournés, interpellés par l’émotion dans la voix d’Anthony. Cette neuvième saison promet beaucoup de sensation fortes.

Jamais une chanson n’aura été autant faite pour une audition à l’aveugle de #TheVoice

Il s’appelle Anthony, il a 24 ans, et il s’est présenté aux auditions à l’aveugle pour sa sœur.

Par Sarah M