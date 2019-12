The Voice 9 : Les nouveaux coachs se dévoilent dans une bande-annonce futuriste (Vidéo)

L'émission The Voice fait peau neuve. Pour la saison 9 du télé-crochet, les téléspectateurs pourront découvrir quatre nouveaux coachs puisque Amel Bent, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian vont s'installer sur les célèbres fauteuils rouges. En attendant de découvrir les premières images, Nikos Aliagas a fait quelques confidences au début du mois de décembre sur son compte Instagram en légende d'une photo des nouveaux jurés : "Les auditions à l’aveugle nous ont fait vibrer, pleurer, rire, partager des ondes magiques avec le public et les talents de The Voice. On ne faisait pas que de la télé ces derniers jours aux studios du @lendit. On a écrit une belle histoire, celle qui fera naître de nouveaux artistes. Rendez-vous en 2020". Et après ces premières informations, TF1 a dévoilé ce dimanche 22 décembre la première bande-annonce de The Voice 9.

Une bande-annonce futuriste

Pour l'occasion, la chaîne s'est inspirée de la célèbre saga Star Wars, en témoigne la légende du teaser : "Entrez dans une galaxie ou les voix déchaînent les passions". Dans la vidéo, les juges se préparent à se rendre dans une arène volante dans laquelle se déroule le concours de chant au milieu d'une ville futuriste. Alors que Lara Fabian se déplace en jetpack, Amel Bent est aux commandes d'un vaisseau spatial, tandis sur Pascal Obispo est vêtu d'une armure et que Marc Lavoine possède une paire d'ailes mécaniques : "Quatre super-héros, quatre super pouvoirs à la conquête des voix les plus extraordinaires", explique Nikos Aliagas en légende de la vidéo sur Twitter. Espérons que ce teaser donnera envie aux téléspectateurs de regarder la saison 9 de The Voice, alors que l'émission connait depuis quelques années une baisse au niveau de ses audiences.

Par Alexia Felix