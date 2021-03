The Voice accusé de triche : Marc Lavoine et Florent Pagny réagissent

Le 8 mars dernier, sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", Satine, ancienne candidate de "The Voice Kids", avait déclaré que l'émission était truquée. "Les jurés sont complètement prévenus du moment où ils doivent se retourner". Avant de prendre pour exemple sa propre expérience : "Quelques mois avant mon passage dans l’émission, ils (la production, ndlr) m’avaient appelé et m’avaient demandé quel juré je préférerais avoir. J’avais répondu Patrick Fiori. Et qui se retourne au dernier moment ? Patrick Fiori !" Elle fait ensuite référence à l'élimination de Marina Battista : "Ils sont complètement briefés. C’est pour ça que Florent Pagny s’offusque, je pense qu’il a été prévenu par la prod qu’il ne devait pas se retourner".

"Tout ça est absurde"

Suite à ces déclarations, les deux coachs emblématiques de l'émission, Florent Pagny et Marc Lavoine, ont répondu aux accusations de la jeune femme dans les colonnes de Télé-Loisirs. "Je ne sais pas qui va raconter une bêtise pareille, mais c’est forcément quelqu’un qui ne connaît rien à l'émission. La prod a toujours eu le même positionnement. Ils ne nous parlent jamais des talents précisément. Dans d’autres pays, ils parlaient de donner des oreillettes aux coachs, de leur mettre des prompteurs, et j’ai toujours dit à la prod’ sans même qu'on ne nous le propose : "Ça, chez nous, jamais de la vie !" a déclaré l'interprète de "Ma liberté de penser".



Même son de cloche pour Marc Lavoine : "Il m'est arrivé de quitter des plateaux parce qu'il s'y passait des choses qui ne me convenaient pas. Donc non, on n'aurait pas accepté, que ce soit Florent, Vianney, Amel, Obispo ou moi, bref tous ces coachs qui sont passés par 'The Voice', une règle qui nous interdise la moindre liberté artistique par rapport à nos choix de cœur (…) Tout ça est absurde".

Par J.F.