The Voice All Stars : anciens candidats, coachs présents... La saison spéciale se dévoile

Le 15 mai dernier, les téléspectateurs ont assisté à la grande finale de la saison 10 de "The Voice". Et c'est la jeune Marghe - talent de Florent Pagny - qui a remporté la compétition avec 68% des voix contre 32% pour Jim Bauer, candidat de l'équipe de Marc Lavoine. À l'issue de cette nouvelle aventure, Florent Pagny est reparti avec un troisième trophée. En effet, le coach avait déjà remporté la première saison du télé-crochet avec Stéphan Rizon et la cinquième édition avec Slimane.

Pour rappel, l'émission "The Voice" a été lancée pour la toute première fois en février 2012 sur TF1. Du côté des coachs, de nombreuses personnalités ont pris place dans les célèbres fauteuils rouges, de Louis Bertignac à Garou en passant par Lara Fabian, Pascal Obispo ou encore Matt Pokora. La saison dernière, les téléspectateurs avaient retrouvé Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine. Quant à Vianney, l'interprète de "Beau-papa" faisait ses premiers pas dans l'aventure. Une nouvelle recrue dont l'arrivée avait été largement saluée sur les réseaux sociaux.

Cinq coachs à convaincre

En début de semaine, TF1 a diffusé un tout nouveau teaser de "The Voice". En effet, l'émission fera son retour à l'automne prochain pour une édition "All Stars" inédite. Et vendredi 25 juin 2021, la chaîne a organisé une conférence de presse pour présenter cette nouvelle saison. Toujours en présence de Nikos Aliagas, cette édition anniversaire réunira non pas quatre, mais cinq coachs. Ainsi, Jenifer, Zazie, Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori feront leur retour dans les célèbres fauteuils rouges. "Il nous fallait les coachs les plus emblématiques, ceux qui ont gagné une ou deux fois", a expliqué Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1 (via Télé 7 Jours).

Les talents choisis pour disputer cette nouvelle compétition ne seront pas anonymes. En effet, la production a fait appel à des candidats qui ont déjà participé à l'émission. Ainsi, les téléspectateurs s'apprêtent à revoir Olympe, Al.Hy, Ana Silva ou encore Flo Malley. À noter que les talents de "The Voice Kids" seront aussi au rendez-vous. "C'est là aussi l'énorme intérêt de cette saison. Il y a le plaisir de retrouver ceux qu'on aime, et de redécouvrir les kids qui ont grandi et qui sont devenus des artistes accomplis", a précisé Rémi Faure. Après les auditions à l'aveugle, les talents sélectionnés "s'affronteront directement aux cross-battles avant de se produire en live", ont précisé nos confrères. À noter qu'il n’y aura rien à gagner cette année. Pas de somme d’argent ni de contrat en maison de disques.

Par Non Stop People TV