The Voice All Stars : Les premières infos sur la saison anniversaire !

2021 sera une grande année pour l'émission The Voice. Ce samedi 6 février, TF1 diffusera la dixième saison de l'émission de chant la plus célèbre de France. Une saison évidemment marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 puisque tous les enregistrements se sont faits à huis clos. Le public sera cette année virtuel et 300 téléspectateurs pourront interagir depuis chez eux grâce à des écrans installés dans les gradins.

Autre nouveauté cette année, le jury change ! Après deux ans d'absence, Florent Pagny fera son grand retour, et Vianney rejoindra la bande à la place de Pascal Obispo et Lara Fabian. Marc Lavoine et Amel Bent garderont leur siège rouge pour cette année. Cette dixième saison sera évidemment particulière, mais il n'en est rien à côté de la saison "All Stars" prévue pour la rentrée septembre !

une saison très attendue

Pour fêter les dix ans de cette émission désormais emblématique, TF1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Et pour cause, cette saison viendra remplacer The Voice Kids et il n'y aura pas 4, mais bien 5 jurés !

Dans une interview accordée à Midi Libre ce lundi 1 février, Florent Pagny a fait quelques révélations sur cette saison "All Stars", et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu la langue bien pendue…

"Les coachs seront Patrick Fiori, Jenifer, Zazie, Mika et moi. Et tous les talents qui viendront ont déjà participé à l’émission, je ne peux pas donner de noms mais ils sont presque tous arrivés en demi-finale" dévoile-t-il. Florent Pagny n'a évidemment pas souhaité dévoiler l'identité des chanteurs qui viendront se produire sur la scène lors des "six ou sept primes", mais l'interprète de "Ma liberté de penser" a donné quelques indices croustillants : "Ce sera intéressant, car le niveau sera monstrueux, plus l’émotion de retrouver des talents avec lesquels on avait passé des moments".

Par J.F.