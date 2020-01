The Voice : Amir, Slimane, Arcadian... Ils ont percé grâce à l'émission

Lancée en 2012 sur TF1, l'émission "The Voice" a été reconduite pour une neuvième saison. Et c'est ce samedi 18 janvier que la chaîne donne le coup d'envoi de cette édition 2020 qui comporte quelques changements par rapport à la saison précédente. Tout d'abord, le jury n'est plus le même. Exit Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc. La production a choisi de les remplacer par Amel Bent, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian.

Qui succédera à Whitney, la grande gagnante de la huitième saison de "The Voice" ? Souvenez-vous, elle a progressé dans la compétition sous le regard bienveillant de Mika, son coach. Ce dernier a déjà remporté la troisième saison du télé-crochet en menant Kendji Girac vers la victoire. D'ailleurs, d'autres talents ont percé grâce à leur passage dans l'émission.

Un César pour Louane

Si Louane (saison 2) a sorti deux albums et remporté le César du meilleur espoir féminin pour son premier rôle dans "La Famille Bélier", Anne Sila (saison 4) a prêté en 2019 sa voix à Nala, personnage fictif du film d'animation "Le Roi Lion". Quant à Amir, il s'est classé en 6e position du concours de l'Eurovision en 2016 avec son titre "J'ai cherché", extrait de son album "Au coeur de moi".

Ils ne sont pas les seuls à avoir rencontré le succès grâce à "The Voice". En effet, en remportant la saison 5 du télé-crochet, Slimane a sorti deux albums, "À bout de rêves" et "Solune". Depuis août 2019, il cartonne dans les charts avec "VersuS", un disque sur lequel il partage des duos avec la chanteuse Vitaa. Ils sont d'ailleurs nommés aux Victoires de la musique 2020 dans la catégorie "chanson originale de l'année" avec "Ça va ça vient". Camille Lellouche - ex-candidate de la saison 4 - rencontre le succès sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos humoristiques. Quant à Louis Delort, il a participé à la comédie musicale "1789 : les amants de la Bastille" après avoir été révélé dans la saison 1 du programme. Les Fréro Delavéga (saison 3) ont eux aussi caracolé en tête des charts avant de se séparer en juin 2017. En 2016, c'est le groupe Arcadian qui se fait connaître dans l'émission. Ils sortent leur premier album dans la foulée. Enfin, Claudio Capéo, lui aussi ex-candidat de la saison 5, a réussi à s'imposer dans l'industrie du disque avec la sortie de deux albums. En 2018, il a partagé un duo avec Kendji Girac, "Que Dieu me pardonne".

Par Clara P