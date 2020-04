'The Voice' déprogrammé à cause du coronavirus : TF1 rediffuse le concert des Enfoirés 2017

Mauvaise nouvelle pour les fans de "The Voice". Alors qu’ils découvraient la nouvelle épreuve tant redoutée des KO, ils vont devoir s’armer de patience. En raison des mesures de sécurité pour limiter la propagation du coronavirus, la diffusion de la suite du télé-crochet est repportée. Alors que TF1 attendait l'intervention du président de la République ce lundi 13 avril annonçant la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain, la chaîne est contrainte de repousser les deux primes en direct prévus pour clore la saison 9 à une date ultérieure.

"On préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée"

Dans les colonnes du Parisien, Fabrice Bailly, directeur des programmes et acquisitions du groupe TF1 expliquait le weekend dernier : “Soit on est confiné, soit on ne l'est pas. 'The Voice' exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts ! Si nous n'avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire. Quand on pourra les tourner, on les tournera".

Quant au retour de 'The Voice', Lara Fabian a expliqué : “Tout est suspendu et rien n'est décidé. On essaye de trouver des solutions jusqu'en septembre, on se parle toutes les semaines. Rien n'est écarté". A défaut de la retrouver sur les célèbres fauteuils rouges de la une aux côtés des trois autres coachs, les téléspectateurs pourront (re)découvrir le 2 mai prochain le concert 2017 des Enfoirés intitulé 'Mission Enfoirés', dès 21h05.

Par C.F.