The Voice déprogrammé : quand auront-lieu la demie-finale et la finale ? 

TF1 diffuse actuellement l'édition de The Voice. Mais cette dernière doit faire face à la crise sanitaire qui touche la France actuellement. En effet, depuis le début du coronavirus, de nombreux secteurs sont mis à mal. C'est le cas notamment de l'audiovisuel. Plusieurs émissions ont été déprogrammées, supprimées ou modifiées. C'est le cas notamment pour l'émission Top Chef. Diffusé sur M6, le concours culinaire a changé de formule. Il a été raccourci d'une heure et les éliminations se font durant l'épisode suivant.

The Voice est dans la même situation. En effet, les dernières émissions sont en direct, et pour l'instant, personne n'est en mesure de dire quand la vie reprendra son cours normalement.

Le programme essaie tant bien que mal de s'adapter à la situation inédite que vit la France actuellement. Il a été raccourci afin de s'allonger dans le temps.

un report incertain

Pour l'instant ce sont les KO qui sont diffusés, avec une nouvelle règle. Mais aujourd'hui le doute plane sur la demie-finale et la finale. Les deux émissions ont lieu en direct, elles ne sont donc pas tournées, il n'est pas donc pas possible de les diffuser. Alors qu'elles étaient prévues pour le 2 et le 9 mai, elles viennent d'être reportées sine die avec juste pour information "avant l'été ou à l'automne".

Fabrice Bailly directeur des programmes et des acquittions de TF1 s'est confié au Parisien : "soit on est confiné, soit on ne l'est pas. The Voice exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts !".

Il conclut ensuite : "Si nous n’avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire."

Par J.F.