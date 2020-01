The Voice : Elodie Frégé "pas assez connue" pour être dans le jury ? Elle répond (Exclu vidéo)

Elle a marqué l'émission "Star Academy" en 2003, date à laquelle elle a remporté la troisième saison du concours, succédant ainsi à Nolwenn Leroy. À 37 ans, Elodie Frégé a déjà quatre albums à son actif, dont "Amuse Bouches", sorti en 2013. Le 16 janvier dernier, le magazine Gala lui a consacré quelques pages. L'occasion pour la chanteuse de parler de son adolescence, période pendant laquelle elle a "souffert de troubles alimentaires", comme l'a précisé l'hebdomadaire.

Si elle a réussi à s'en sortir, c'est grâce à la musique et l'art "en général" qui lui ont donné "cette force". "Je peux dire que mon passage à la Star Ac a été thérapeutique. Désormais, j'assume ma posture, et c'est comme ça que je trace mon chemin, sans me soucier de l'avis des gens qui m'entourent", a-t-elle poursuivi.

Bientôt candidate à DALS ?

Dimanche 19 janvier 2020, Non Stop People était présent à la finale de la première édition du concours de beauté "Top Model International" - anciennement "Top Model Belgium" - organisée au Lido, à Paris. Pour la première fois Elodie Frégé faisait partie du jury aux côtés de Maeva Coucke, Adriana Karembeu (la présidente) et Satya Oblette. En exclusivité, elle s'est confiée à notre micro sur les émissions phares de TF1.

Serait-elle prête un jour à rejoindre le jury de "The Voice" si la proposition lui était faite ? "C'est un gros truc, c'est un gros job 'The Voice'. Ça dépend. Si on ne me met pas trop en prison et qu'on ne me donne pas trop d'ordres et de carcans, j'adorerais, mais je pense que je n'ai pas assez de succès pour être dans le jury de 'The Voice' sur TF1", nous a-t-elle répondu. Et de préciser : "J'aurais adoré, juste vivre ce moment, juste utiliser le sens, l'audition, ne pas voir ni sentir, ni quoi que ce soit". Et qu'en est-il de "Danse avec les stars", en tant que candidate cette fois ? "Je crois que ce n'est pas du tout pour moi. J'aime beaucoup la danse, le spectacle. Mais la télé, me retrouvez dans des conditions de stress, non, je ne crois pas", nous a-t-elle dit.

