The Voice - Jim Bauer : Axel Bauer réagit à sa reprise de Tata Yoyo d'Annie Cordy

Sa reprise de Tata Yoyo d'Annie Cordy a fait l’unanimité. L'épreuve des KO a débuté ce samedi 17 avril dans The Voice. Lors de cette phase, chaque coach doit se séparer de quatre talents sur huit qui composent leur équipe. L'une des sensations de la saison 10 du télé-crochet, Jim Bauer a conquis son coach Marc Lavoine, mais pas seulement. Le talent qui a obtenu sa place pour l'étape des cross-battles, a subjugué Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et de nombreux téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont salué sa prestation originale. Mais un message a particulièrement touché Jim Bauer, celui de son père Axel Bauer.

Des mots touchants

Le fils d'Axel Bauer et Nathalie Cardonne a reçu un tendre message du chanteur : "Bravo Jim tu étais formidable dans The Voice ce soir", a-t-il écrit en partageant une photo de son fils sur la scène de The Voice. Des mots touchants repartagés par Jim Bauer qui a répondu : "Merci papa". Comparé à Julien Doré et sa reprise de "Moi, Lolita" à la Nouvelle Star sur M6 il y a plusieurs années, le chanteur a réussi son pari. Alors qu'il n'avait pas répété ce morceau avec Marc Lavoine pour garder la surprise, il a expliqué que cette version était à l’origine "une blague". "J’avais repris dans une soirée 'Highway to hell' en mode un peu triste. Et mon pote m’a dit : 'Donc toi si tu reprenais Tata Yoyo tu trouverais le moyen de la faire de façon triste quoi !' Du coup je l'ai fait. Et ça c'était il y a 10 ans", a-t-il raconté à Télé-Loisirs.

Par Marie Merlet